Голова Пентагону прокоментував атаку на військових поблизу кордону Йорданії та Сирії

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку на військових на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону, йдеться в повідомленні пресслужби Пентагону.

«Я обурений і глибоко засмучений загибеллю трьох наших американських військовослужбовців і пораненням інших американських солдатів унаслідок нападу минулої ночі на сили США та коаліції, що були розгорнуті на ділянці на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону для роботи щодо завдання остаточної поразки ІДІЛ», – заявив він.

При цьому глава Пентагону наголосив, що «все Міністерство оборони сумує про втрату військових».

«Ополченці, підтримувані Іраном, несуть відповідальність за ці безперервні напади на американські сили, і ми відповімо на них у зручний для нас час і в зручному місці. Ми з президентом не потерпимо нападів на американські війська і вживемо всіх заходів», – додав він.

Раніше, 28 січня, президент США Джо Байден повідомив, що щонайменше троє військових Сполучених Штатів Америки загинули, «значна кількість» отримала поранення унаслідок повітряного удару безпілотником по американській військовій базі в Йорданії.

Раніше, вночі 12 січня, Сполучені Штати і Британія завдали ударів з повітря і моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Перед цим Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснювали свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.

У Білому домі заявили, що акти піратства Хуті вплинули на понад 50 країн і змусили понад 2000 кораблів йти обхідними шляхами на тисячі кілометрів, щоб уникнути Червоного моря. Крім того, Білий дім заявив, що екіпажі з понад 20 країн були або взяті в заручники, або опинилися під загрозою через піратство Хуті.

Кірбі сказав, що триває «оцінка бойових збитків», щоб визначити, наскільки були знижені можливості Хуті.

Британія заявила, що, зокрема, були уражені аеродроми.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що удари були спрямовані по безпілотниках, балістичних і крилатих ракетах Хуті, а також по прибережних радарах.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що удари були «необхідними і пропорційними».

Іран негайно засудив напади, заявивши, що вони спричинять подальшу нестабільність на Близькому Сході.