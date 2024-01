ЗМІ: сторони наблизилися до угоди про припинення вогню у Газі

Ізраїль і визнане терористичним у США та ЄС угруповання «Хамас» близькі до укладання – через посередників – угоди про тимчасове припинення вогню в секторі Гази та звільнення заручників. Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal та The New York Times, напередодні переговорів у Парижі, в яких, як повідомлялося раніше, мають взяти участь голова ізраїльської спецслужби «Моссад», керівник ЦРУ Вільям Бернс, а також представники Катару та Єгипту, які підтримують зв’язок з керівництвом «Хамас».



За повідомленням The New York Times, вже розроблено письмовий проєкт угоди про припинення вогню. Він передбачає поетапне звільнення заручників та паузу у бойових діях строком приблизно на два місяці. Про це повідомили на умовах анонімності американські чиновники, знайомі з перебігом переговорів.



Вони визнають, що між сторонами ще залишаються суттєві розбіжності, проте посередники відчувають «обережний оптимізм» щодо того, що угоди вдасться досягти протягом найближчих двох тижнів.

The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела також підтверджує існування проєкту угоди, проте розставляє акценти дещо інакше. За даними видання, у першій фазі йдеться про припинення вогню на шість тижнів, при цьому будуть звільнені заручники з числа цивільних осіб, насамперед жінки, діти та люди похилого віку. Ізраїль у відповідь випустить із в’язниць частину палестинських ув’язнених. У другій фазі «Хамас» має звільнити заручників серед військових та передати Ізраїлю тіла загиблих заручників. При цьому, як очікується, буде досягнуто згоди про постійне перемир’я в секторі Гази, яке гарантуватимуть у тому числі США. Ізраїль однак раніше заявляв, що не погодиться на таке перемир’я, якщо «Хамас» збереже контроль над Газою.



Сполучені Штати, як випливає з повідомлень, активно сприяють переговорам. Президент США Джо Байден у п’ятницю обговорював їх телефоном з лідерами Єгипту і Катару. Також велике значення надається місії глави ЦРУ Вільяма Бернса на переговорах у Парижі.



На тлі повідомлень про мирні переговори інтенсивність бойових дій у секторі Газа не знижується. Ізраїльські військові, за повідомленнями, оточили місто Хан-Юніс на півдні сектора і продовжують завдавати ударів об’єктах, пов’язаних з «Хамас». Тисячі палестинців останніми днями залишили місто, рятуючись від бойових дій.

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада минулого року розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але на початку грудня бойові дії відновилися.