Троє військових США загинули через удар безпілотника по базі в Йорданії – Байден

Щонайменше троє військових Сполучених Штатів Америки загинули, «значна кількість» отримала поранення унаслідок повітряного удару безпілотником по американській військовій базі в Йорданії, йдеться в заяві президента Джо Байдена, оприлюдненій Білим домом 28 січня.

«Минулої ночі троє військовослужбовців США були вбиті, багато поранені під час атаки безпілотного літака на наші сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону», – заявив американський лідер.

За його словами, «хоча збір фактів триває, вже достеменно відомо, що напад здійснили радикальні групи бойовиків у Сирії та Іраку, яких підтримує Іран». Через це Байден наголосив, що «подібні атаки не зупинять Сполучені Штати у місії боротьби з тероризмом».

«Ми притягнемо всіх винних до відповідальності в час та спосіб, який оберемо», – наголосив президент США.

Раніше, вночі 12 січня, Сполучені Штати і Британія завдали ударів з повітря і моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Перед цим Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснювали свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.

У Білому домі заявили, що акти піратства Хуті вплинули на понад 50 країн і змусили понад 2000 кораблів йти обхідними шляхами на тисячі кілометрів, щоб уникнути Червоного моря. Крім того, Білий дім заявив, що екіпажі з понад 20 країн були або взяті в заручники, або опинилися під загрозою через піратство Хуті.

Кірбі сказав, що триває «оцінка бойових збитків», щоб визначити, наскільки були знижені можливості Хуті.

Британія заявила, що, зокрема, були уражені аеродроми.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що удари були спрямовані по безпілотниках, балістичних і крилатих ракетах Хуті, а також по прибережних радарах.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що удари були «необхідними і пропорційними».

Іран негайно засудив напади, заявивши, що вони спричинять подальшу нестабільність на Близькому Сході.