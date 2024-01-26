Іран заперечив, що США попереджали його про планований напад «ІД»

Іран заперечив повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати попередили Тагеран про намір екстремістського угруповання «Ісламська держава» здійснити вибухи, внаслідок яких в іранському Кермані загинули понад 90 людей.

Офіційне державне інформаційне агентство IRNA 26 січня з посиланням на «інформоване дипломатичне джерело» відкинуло повідомлення Wall Street Journal від 25 січня про те, що розвідка США попереджала Іран про підготовку вибухів «ІД».

IRNA також процитувала неназване «джерело в силах безпеки», яке заявило, що «навіть якби» це було правдою, Вашингтон поділився б своїми розвідданими лише для того, щоб «захиститися від відповіді Ірану».

The Wall Street Journal напередодні цитувало неназваних офіційних осіб США, які заявили, що інформація, передана Ірану, була «достатньо конкретною про локацію і достатньо своєчасною», щоб допомогти Тегерану запобігти нападу або принаймні зменшити кількість загиблих.

Американський чиновник на умовах анонімності в електронному листі до Радіо Свобода підтвердив повідомлення Wall Street Journal і зауважив, що уряд США дотримується давньої політики «обов’язку попереджати», щоб застерегти уряди від потенційних смертельних загроз.

«Ми робимо ці попередження частково тому, що не хочемо бачити втрату невинних життів під час терористичних атак», – зауважив чиновник.

Радіо Фарда, іранській службі Радіо Свобода стало відомо, що попередження надійшло більш ніж за тиждень до нападу.

Два вибухи 3 січня сталися на цвинтарі в іранському Кермані, біля меморіалу вбитого 2020 року генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, у річницю його смерті. Того дня на цвинтарі проходила пам’ятна церемонія, присвячена чотириріччю від дня смерті Сулеймані, який був убитий 3 січня 2020 року в результаті ракетної атаки ВПС США.

4 січня екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибухи, які, за повідомленням, скоїли два його смертники. Представники угруповання не уточнили, яку мету вони мали.

Водночас іранські лідери і державні ЗМІ намагалися пов’язати останні вибухи з ширшою напруженістю на Близькому Сході через війну Ізраїлю і «Хамасу» й опосередковано звинуватити Сполучені Штати у нападах.

Вашингтон відкинув будь-які припущення про те, що за вибухами стоїть він або його союзник Ізраїль.

Тим часом, агентство Reuters 5 січня процитувало джерела у розвідці США, які заявили, що за вибухами в Ірані 3 січня стоїть афганське крило радикального угруповання «Ісламська держава».

Як повідомляв Reuters, американські спецслужби зробили висновок про причетність до вибухів афганських підрозділів «ІД» на підставі, зокрема, перехоплення комунікацій.