«Це початок нашої відповіді» – у Пентагоні розповіли деталі серії ударів в Іраку та Сирії

Збройні сили США 2 лютого завдали ударів по семи об’єктах, які включали понад 85 цілей в Іраку і Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язаними з ним бойовиками для нападів на американські війська. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

«Це початок нашої відповіді. Президент розпорядився вжити додаткових заходів для притягнення КВІР і пов’язаних з ним бойовиків до відповідальності за їхні напади на американські і коаліційні сили. Ці дії відбуватимуться в обраний нами час і в обраних нами місцях», – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зауважив, що Вашингтон не прагне «конфлікту на Близькому Сході чи деінде, але президент і я не потерпимо нападів на американські сили».

Центральне командування додало, що США завдали ударів, використовуючи численні літаки, в тому числі бомбардувальники дальнього радіусу дії, під час авіаударів було використано понад 125 високоточних боєприпасів.

Американські військові кажуть, що об’єктами ударів стали командні центри, розвідувальні центри, склади ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об’єкти логістики і постачання боєприпасів угруповань бойовиків та КВІР.

Ці удари США є відповіддю на атаку на нещодавній напад на американську базу в Йорданії.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що США завдали численних ударів по пов’язаним з Іраном об’єктах у Сирії та Іраку.

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йдеться, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох військовослужбовців, також були поранені.

Вашингтон заявив, що США відреагують на цю атаку дроном, але тоді ж наголошував, що не прагне ширшого конфлікту з Іраном.

За даними Міноборони США, з жовтня 2022 року на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено 165 атак.