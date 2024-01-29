Пентагон: з жовтня на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено понад 100 атак

З жовтня 2022 року на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено 165 атак, повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.



«З 17 жовтня по 29 січня ми відстежуємо приблизно 165 атак, з них 66 – в Іраку, 98 – в Сирії і, звичайно, вчорашній напад в Йорданії. Щодо поранень, приблизно 80 американських військовослужбовців, які отримали несерйозні поранення з моменту початку атак», – сказала вона під час брифінгу.



За її словами, США не спостерігають розширення конфлікту.



«Ми не бачимо розширення цього конфлікту (Ізраїлю та угруповання «Хамас», визнаного США та ЄС терористичним), оскільки він все ще обмежується Газою, але цей напад, безумовно, був ескалацією, оскільки внаслідок нього загинули троє військовослужбовців», – додала Сінгх.

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У Пентагоні зауважили, що США відреагують на атаку дроном на американські війська в Йорданії.

«Ми не прагнемо ширшого конфлікту з Іраном. Ми не хочемо війни з Іраном. Знову ж таки, це іранські маріонеткові групи здійснюють ці напади на наших військовослужбовців, але ми, безумовно, не прагнемо ширшого конфлікту», – наголосила речниця відомства.

Щодо повідомлень про те, що військові не розпізнали, що це іранський безпілотник летить на базу, у Пентагоні відповіли: «Це те, що вивчає Центральне командування, щоб з'ясувати, що саме сталося. Як я вже згадував, вони проводять оцінку цього інциденту».

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йдеться, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох і поранення десятків військовослужбовців.

У Пентагоні заявили, що підтримувані Іраном формування несуть відповідальність за ці постійні напади на американські сили, і США дадуть відповідь «в обраний нами час і в обраному нами місці».