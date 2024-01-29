ЗМІ: під час удару по Tower 22 в Йорданії БПЛА міг бути помилково прийнятий за американський

Безпілотник, який вбив трьох американських військовослужбовців і поранив десятки інших в Йорданії, можливо, був переплутаний з американським безпілотником, який повертався на американську базу, заявив американський чиновник.



Чиновник, який не був уповноважений давати коментарі і наполягав на анонімності, розповів агенції АР, що, за попередніми даними, безпілотник, який завдав удару по об’єкту, відомому як Tower 22, могли переплутати з американським безпілотником, що перебував у повітрі в той же час.



За словами чиновника, ворожий безпілотник летів на низькій висоті, в той час як американський повертався на базу, як наслідок – не було жодних спроб збити ворожий безпілотник.

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йдеться, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох і поранено щонайменше 15 військовослужбовців.

У Пентагоні заявили, що підтримувані Іраном формування несуть відповідальність за ці постійні напади на американські сили, і США дадуть відповідь «в обраний нами час і в обраному нами місці».



«Президент і я не потерпимо нападів на американські війська, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту Сполучених Штатів, наших військ і наших інтересів», – йшлося в заяві міністра оборони США.