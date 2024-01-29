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ЗМІ: під час удару по Tower 22 в Йорданії БПЛА міг бути помилково прийнятий за американський

Військова база, відома як Tower 22, на північному сході Йорданії, 12 жовтня 2023 року.
Військова база, відома як Tower 22, на північному сході Йорданії, 12 жовтня 2023 року.

Безпілотник, який вбив трьох американських військовослужбовців і поранив десятки інших в Йорданії, можливо, був переплутаний з американським безпілотником, який повертався на американську базу, заявив американський чиновник.

Чиновник, який не був уповноважений давати коментарі і наполягав на анонімності, розповів агенції АР, що, за попередніми даними, безпілотник, який завдав удару по об’єкту, відомому як Tower 22, могли переплутати з американським безпілотником, що перебував у повітрі в той же час.

За словами чиновника, ворожий безпілотник летів на низькій висоті, в той час як американський повертався на базу, як наслідок – не було жодних спроб збити ворожий безпілотник.

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йдеться, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох і поранено щонайменше 15 військовослужбовців.

У Пентагоні заявили, що підтримувані Іраном формування несуть відповідальність за ці постійні напади на американські сили, і США дадуть відповідь «в обраний нами час і в обраному нами місці».

«Президент і я не потерпимо нападів на американські війська, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту Сполучених Штатів, наших військ і наших інтересів», – йшлося в заяві міністра оборони США.

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