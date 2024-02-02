США розпочали удари у відповідь по пов’язаних з Іраном об’єктах в Сирії та Іраку – ЗМІ

Збройні сили США завдали численних ударів по пов’язаним з Іраном об’єктах у Сирії та Іраку, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела.

Базована в Лондоні організація «Сирійська обсерваторія з прав людини», яка спостерігає за війною і має широкі контакти всередині Сирії, заявила, що шість проіранських бойовиків були вбиті під час удару в Сирії.

Деталі американського удару на даний момент невідомі. Представники США ще не зробили офіційної заяви.

Агентство Associated Press зазначає, що перші удари пілотованих і безпілотних літаків були завдані по штабах командування і управління, складах боєприпасів та інших об’єктах. Це сталося через кілька годин після того, як президент США Джо Байден і вищі керівники оборонного відомства приєдналися до церемонії повернення тіл трьох загиблих військових до США.



Це може бути ударом у відповідь з боку американських сил після атаки безпілотника в Йорданії, в результаті якої 28 січня загинули троє американських військовослужбовців.

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йдеться, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох і поранення десятків військовослужбовців.

У Пентагоні заявили, що США відреагують на атаку дроном на американські війська в Йорданії, але також наголосили, що Вашингтон не прагне ширшого конфлікту з Іраном.

«Ми не хочемо війни з Іраном. Знову ж таки, це іранські маріонеткові групи здійснюють ці напади на наших військовослужбовців, але ми, безумовно, не прагнемо ширшого конфлікту», – сказала представниця відомства.

За даними Міноборони США, з жовтня 2022 року на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено 165 атак.