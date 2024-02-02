Брюссель викликав посла Ізраїлю через руйнування офісів бельгійської компанії в Газі

Міністерство закордонних справ Бельгії викликало посла Ізраїлю через руйнування офісів будівельної компанії Enabel у місті Газа, повідомила пресслужба відомства 2 лютого.

За словами міністерки Хаджі Лабіб, вона викликала посла, аби висловити «рішучий осуд» через руйнування офісів компанії.

«Атаки на цивільну інфраструктуру порушують принципи міжнародного гуманітарного права. Всі сторони мають його дотримуватися», – заявила вона.

За повідомленням МЗС, посолка Ідіт Розенцвейґ-Абу вже зустрілася із головою МЗС, а також міністеркою розвиткової співпраці Каролін Ґеннез.

Читайте також: Чоловіки українок застрягли у Секторі Гази. Чому?

Офіси Enabel були розташовані в шестиповерховій будівлі в місті Газа, на півночі Смуги Гази. За даними бельгійського уряду, співробітників компанії не було в будівлі на момент бомбардування. Брюссель вирішив евакуювати персонал компанії і їхніх найближчич родичів два тижні тому. В МЗС висловили сподівання, що ці люди зможуть безпечно залишити Газу.

«Бельгія закликає до негайного припинення вогню всіма сторонами, постійного та безперешкодного доступу гуманітарної допомоги та негайного й безумовного звільнення заручників. Бельгія також закликає до відновлення мирного процесу та політичних переговорів, які можуть призвести до рішення про створення двох держав – єдиного виходу з цього конфлікту», – йдеться в заяві дипломатичної установи.

Посольство Ізраїлю Бельгії та ізраїльське МЗС наразі не коментували цей виклик.

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.