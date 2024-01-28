Чоловіки українок застрягли у Секторі Гази. Чому?

Кілька десятків чоловіків, одружених на українках, не можуть покинути Сектор Гази. В Ізраїлю та Єгипту є до них «питання». Але чому чоловіки громадянок інших країн виїхати можуть?

Баха одружився з Тетяною понад чверть століття тому. Він – родом зі Смуги Гази, вона – українка. «У 93-му я поїхав навчатися в Одесу в медичний. Таню зустрів, закохався. Ми одружилися. Народили дітей: 4 хлопчиків і одну дівчинку. Щасливо жили», – розповідає Радіо Свобода Баха.

Коли Ізраїль, відповідаючи на напад угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС), у жовтні 2023 року розпочав повітряні атаки у Газі, подружжя разом з п’ятьма дітьми опинилися в епіцентрі бойових дій. Через місяць сім’я здійснила спробу евакуюватися, але Басі відмовили.

Чоловік не має українського громадянства, лише – посвідку на постійне проживання в Україні. Це не є законною підставою для евакуації, пояснюють Радіо Свобода у посольстві України в Ізраїлі. Там уточнюють, що фінальне рішення про евакуацію все одно ухвалюють не українські дипломати, а компетентні органи Ізраїлю та Єгипту.

Без чоловіка та батька дітей, Тетяна з дітьми перетнули кордон із Єгиптом, сіли на літак до Кишенева, і вже звідти потрапили в Одесу. А Баха тим часом повернувся у Газу, де через кілька днів відновилися повітряні атаки.

Як і Баха, у Смузі Гази досі залишаються кілька десятків чоловіків, які одружені з українками, однак самі не мають українського громадянства і не змогли евакуюватися. Вони мають лише палестинські документи для виїзду за кордон, але у час війни Єгипет заборонив їм в’їзд на свою територію, окрім як для офіційної евакуації. Їхня єдина надія – посольства України в регіоні.

Посол в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі Радіо Свобода пояснює, що Україна евакуювати може лише своїх громадян, їхніх родичів чи чоловіків – радше як виняток. За його словами, це не лише позиція українських дипломатів, але і пряма заборона ізраїльської служби контролю КОГАТ (Координатор дій уряду на територіях, підрозділ ізраїльського міноборони – ред.).

«Не тільки нам, а всім іноземним посольствам заборонено подавати [у списки] не своїх громадян для евакуації. Разом з тим. ми їх все одно подаємо, вони їх переглядають, вони їх формально не погоджують, але надалі це питання вирішується на розсуд єгипетської сторони», – запевняє Корнійчук.

Як розповіли Радіо Свобода двоє чоловіків, які нині застрягли у Газі, насправді дипломатичні представництва деяких інших країн евакуювали не лише своїх громадян, але й офіційно допомагали перейти кордон із Єгиптом членам їхніх родин. Частково це підтвердити вдалося і Радіо Свобода.

Чому чоловіки українок застрягли у Газі?

10 грудня в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України офіційно повідомили, що евакуація українців зі Смуги Гази завершилася: 304 громадяни України покинули зону бойових дій. Однак 29 українським громадянам із поданого списку в евакуації відмовили «компетентні органи Ізраїлю і Єгипту», розповів згодом Радіо Свобода посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Ці цифри не враховують ще кількох десятків (за останніми даними, понад 40) чоловіків, які не є громадянами України, але чиї дружини мають українські паспорти, і, відповідно, могли бути евакуйовані з Гази. Деякі з цих чоловіків мають також посвідки на проживання в Україні, однак, як пояснили Радіо Свобода у посольстві України в Ізраїлі, це не є законною підставою для евакуації: «використання бюджетних коштів на евакуацію негромадян насправді непередбачене законодавством».

У результаті, декілька сімей були розлучені: жінки з дітьми виїхали в Україну чи в інші країни, а їхні чоловіки повернулися у Газу – залишитися в Єгипті їм теж не дозволили.

Як зауважив у коментарі Радіо Свобода Євген Корнійчук, посольству таки вдалося вивезти декількох жителів Сектору Гази, в яких є українські посвідки на постійне проживання, «що, в принципі, суперечило правилам», проте єгипетська сторона пішла українським дипломатам на зустріч, оскільки діти таких чоловіків мали українське громадянство.

Але так пощастило не всім, каже Баха. Усі його діти є громадянами України, але йому самому в евакуації відмовили. Чоловік вважає, що винні у цьому українські дипломати.

«Ми обмежуємось громадянами [України]. Якщо в громадян є родичі, у яких є посвідка, але вони палестинці, то як виняток, і у випадку наявності можливості, вони отримують дозвіл. Але, як правило, ми займаємось тільки громадянами», – сказав посол Корнійчук.

У ГУР раніше повідомляли, що в межах евакуації вдалося вивезти двох «палестинців».

Чи намагалось українське посольство подати Баху у списки на евакуацію «як виняток», невідомо. У посольстві відмовились це коментувати, «оскільки це може потенційно завдати шкоди».

Як розповіла Радіо Свобода правозахисниця і менеджерка проєктів у Центрі прав людини ZMINA Вікторія Нестеренко, українські дипломати не відмовлялися допомогти евакуювати чоловіків українок з Гази. За її словами, спецслужби Ізраїлю вкрай неохоче надавали дозвіл на евакуацію саме чоловікам.

«Це не питання посольств України в цих країнах, а саме питання служби безпеки [Ізраїлю і Єгипту]. Останнє слово за ними, бо вони зазвичай визначають чоловіків або старших дітей, синів, як загрозу. Власне у цьому і полягає причина, чому вони не можуть бути евакуйованими».

Як каже Баха у розмові із Радіо Свобода, єгипетська сторона була нібито не проти дати дозвіл на його евакуацію, але українські дипломати не схотіли про це «домовитися із Єгиптом».

Але варто також зважати на те, що в посольствах інших країн може бути елементарно більше можливостей вивозити не своїх громадян з Гази, припускає Вікторія Нестеренко: «Можливо, у них просто якийсь інший рівень домовленостей між спецслужбами Ізраїлю і Канади [чи Німеччини]. Тому що є такі питання в плані особистих домовленостей між країнами».

Як діяли інші посольства?

Інший чоловік, з яким поспілкувалося Радіо Свобода, Мохаммед Луббад теж каже, що евакуюватися з Гази він не зміг з вини українського посольства.

«Я застряг на єгипетській стороні на кілька днів, і єгипетська сторона не мала жодних заперечень проти евакуації мене і тих, хто мав подібні до мого випадки, – стверджує він. – Вони лише хотіли гарантійний лист від українського посольства. Ми попросили представників посольства дати нам гарантійний лист, але вони відмовили. Всі представники інших посольств написали гарантійний лист і забрали з собою чоловіків, які мали схожі до мого випадки».

Зараз Луббад повернувся в Газу. Його дружина евакуювалась без нього. «Зараз я знову в Газі, під обстрілами і руйнуваннями, а моя дружина далеко від мене, і вона вагітна», – каже він.

Радіо Свобода не вдалося офіційно підтвердити, чи справді українське посольство відмовилося надати «гарантійні документи» чоловікам українських громадянок, як і те, чи до них зверталися із подібними запитами. В МЗС України Радіо Свобода підтвердили, що іншої процедури, окрім як подачі таких громадян у списки на евакуацію, нема, а саме рішення про евакуацію ухвалює не Україна, а компетентні органи Ізраїлю та Єгипту.

Ми звернулися до посольства Німеччини в Ізраїлі, щоб дізнатися, чи справді дипломати цієї країни офіційно організовували евакуацію не лише власних громадян, але і їхніх дружин/чоловіків. Там нам відповіли, що «консульська допомога може бути надана лише громадянам Німеччини та їхнім найближчим родичам (дружина/чоловік та неповнолітні неодружені діти). Закон вимагає особистої присутності громадянина Німеччини для того, щоб його найближчі члени сім'ї могли отримати допомогу».

Під консульською допомогою дипломати Німеччини також мають на увазі й «допомогу при перетинанні кордону через КПП Рафах».

Схоже формулювання ми знайшли і на сайті посольства Канади в Ізраїлі: «Ми допомагаємо громадянам Канади, постійним резидентам і членам їхніх сімей, які мають на це право, виїхати зі Смуги Гази».

Тобто деякі іноземні дипломатичні представництва офіційно допомагали евакуюватися чоловікам своїх громадянок. В українському посольстві така практика теж була, але вона не є офіційною, повідомили Радіо Свобода у диппредставництві.

У МЗС України нам чітко не відповіли, чому Україна не надає офіційних консульських послуг родичам першої ланки громадянок України, на відміну від посольств інших країн, таких як Канада і Німеччина.

«Це є case-by-case, це не є системною якоюсь роботою. Вони (спецслужби Ізраїлю та Єгипту – ред.) переглядають, і можливо ми отримаємо по ще декількох особах дозвіл», – каже посол Корнійчук пояснюючи, як українська делегація підходила до випадків із чоловіками громадянок України.

Ситуація, в якій опинився Баха, Мохаммед та ще декілька десятків чоловіків, які мають українських дружин та дітей, здається нині безвихідною.

«Я почуваю себе вбитим горем, залишився без сім’ї. Я один лишився. Будинок розбомблений – я на півночі [Смуги Гази] живу. Я у прикордонників питав, куди мені повертатися? Вони кажуть: додому. Цього дому немає вже. Він розбомблений», – каже Баха.