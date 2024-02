Очільник «Хамасу» має приїхати в Каїр для переговорів про перемир’я

Очільника угруповання «Хамас», яке США і ЄС визнали терористичною організацією, 1 лютого очікують у Каїрі для переговорів щодо пропонованого перемир’я в Секторі Гази.

«Хамас» розглядає пропозицію щодо шеститижневого перемир’я у війні з Ізраїлем, повідомило джерело AFP, після того, як посередники збиралися в Парижі в рамках міжнародних зусиль для нової паузи в руйнівній війні.

У Секторі Гази бойові дії і бомбардування з повітря не припиняються, зараз бойові дії зосереджені в головному південному місті Хан-Юніс, де, за словами Ізраїлю, переховуються провідні бойовики «Хамасу».

Внаслідок нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня минулого року загинули понад 1200 людей. 253 особи – як ізраїльтяни, так і іноземці – були взяті в заручники. Близько половини з них звільнили під час короткого перемир’я у листопаді. 27 заручників загинули в полоні, 132 громадяни Ізраїлю, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, як і раніше, залишаються в Секторі Гази.

Після нападу угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і Євросоюзі, з жовтня 2023 року ізраїльська армія проводить у Газі військову операцію проти нього. Під час операції загинули тисячі палестинців.

Багато країн звинувачують Ізраїль у жорстокості. Ізраїльська армія покладає відповідальність за загибель мирних жителів на «Хамас». Ізраїльські військові стверджують, що джихадисти розміщують свою інфраструктуру серед цивільних будівель і використовують населення як живий щит.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виключав можливість виведення військ із Гази і неодноразово обіцяв знищити «Хамас» у відповідь на напад у жовтні.

Днями про те, що Ізраїль і «Хамас» близькі до укладення – через посередників – угоди про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази і звільнення заручників, повідомляли американські ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal і The New York Times.