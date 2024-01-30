Байден заявив, що визначився з відповіддю на атаку в Йорданії

Президент CША Джо Байден заявив, що вирішив, як відповісти на атаку безпілотника, внаслідок якої загинули троє американських військовослужбовців в Йорданії. Про це він заявив журналістам у Білому домі, не уточнюючи, якою буде відповідь.



«Я не думаю, що нам потрібна більш широка війна на Близькому Сході. Це не те, чого я прагну», – при цьому додав Байден.



Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав журналістам, які летіли з Байденом на борту літака Air Force One, що він не буде заздалегідь обговорювати відповідь США, але зазначив, що вона буде поетапною.



«Цілком можливо, що ви побачите тут багаторівневий підхід, не лише одну дію, але й, можливо, кілька заходів протягом певного періоду часу», – сказав Кірбі.

Водночас, як повідомив Associated Press американський чиновник, Пентагон все ще оцінює варіанти відповіді на атаку в Йорданії.

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йдеться, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох і поранення десятків військовослужбовців.

У Пентагоні зауважили, що США відреагують на атаку дроном на американські війська в Йорданії, але також наголосили, що Вашингтон не прагне ширшого конфлікту з Іраном.

«Ми не хочемо війни з Іраном. Знову ж таки, це іранські маріонеткові групи здійснюють ці напади на наших військовослужбовців, але ми, безумовно, не прагнемо ширшого конфлікту», – сказала представниця відомства.

За даними Міноборони США, з жовтня 2022 року на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено 165 атак.