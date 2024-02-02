Експрацівник ЦРУ проведе 40 років у тюрмі за передачу даних WikiLeaks та дитячу порнографію – прокуратура

Колишнього розробника програмного забезпечення для Центрального розвідувального управління США Джошуа Шульте засудили до 40 років ув’язнення – про це повідомив офіс прокурора південного округу Нью-Йорка 1 лютого.

Шульте визнали винним у «злочинах, пов’язаних зі шпигунством, комп’ютерним зломом, неповагою до суду, наданням хибних показань ФБР та дитячою порнографією».

Прокурори вимагали для 35-річного Шульте довічний термін.

«Крадіжка Шульте була найбільшим витоком даних в історії ЦРУ, а його передача цих даних WikiLeaks – одним із найбільших випадків несанкціонованого розкриття секретної інформації в історії США», – заявили в офісі.

Згідно з вироком, Шульте передав секретні матеріали ЦРУ міжнародної організації WikiLeaks, яка публікує дані з витоків та від анонімних джерел.

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У 2017 році сайт WikiLeaks випустив серію матеріалів про те, як ЦРУ стежило за іноземними політиками, ймовірними екстремістами та іншими людьми, зламуючи їхні комп’ютерні мережі та електроніку, у тому числі «розумні» телевізори.

Прокурори також встановили, що Шульте зберігав тисячі зашифрованих зображень та відеозаписів сексуалізованого насильства над дітьми. Їх виявили під час розслідування справи про витік даних ЦРУ.

Як цитує DPA, на суді обвинувачений заявляв, що ЦРУ та ФБР «зробили з нього цапа-відбувайла» за витік даних, відомий як «Сейф 7». Цей витік свідчив, що ЦРУ застосовувало інструменти, в створенні яких брав участь Шульте, для злому смартфонів Apple і Android під час шпигунських операцій за кордоном, а також для спроб використати підключені до Інтернету телевізори для прослуховування.

До свого арешту Шульте працював над своренням хакерських інструментів у штаб-квартирі агентства в Ленглі, штат Вірджинія.

Його затримали в 2018 році, відтоді він перебував під вартою. У липні 2022 року суд визнав його винним за вісьмома федеральними звинуваченнями.