ГУР повідомляє про кібератаку на сервер Міноборони Росії

Українська кібератака «поклала» сервер для спецзв’язку Міністерства оборони Росії – про це заявило Головне управління розвідки увечері 30 січня.

«Внаслідок кібератаки «ліг» сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, кібератака припинила обмін інформацією між підрозділами російського Міноборони, які користувалися цим сервером, розташованим у Москві.

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«Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації», – зазначають у ГУР.

Відомство додає: цей софт встановлювали на різних стратегічних державних об’єктах, в тому числі військових.

Міноборони РФ наразі не заявляло публічно про збої в роботі своїх серверів.

Раніше російські медіа повідомили про масштабний збій у роботі інтернету, зокрема в доступі до сайтів у зоні .RU. Невідомо, чи цей збій пов’язаний із ймовірною кібератакою.