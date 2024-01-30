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ГУР повідомляє про кібератаку на сервер Міноборони Росії

За даними розвідки, кібератака припинила обмін інформацією між підрозділами російського Міноборони
За даними розвідки, кібератака припинила обмін інформацією між підрозділами російського Міноборони

Українська кібератака «поклала» сервер для спецзв’язку Міністерства оборони Росії – про це заявило Головне управління розвідки увечері 30 січня.

«Внаслідок кібератаки «ліг» сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, кібератака припинила обмін інформацією між підрозділами російського Міноборони, які користувалися цим сервером, розташованим у Москві.

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«Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації», – зазначають у ГУР.

Відомство додає: цей софт встановлювали на різних стратегічних державних об’єктах, в тому числі військових.

Міноборони РФ наразі не заявляло публічно про збої в роботі своїх серверів.

Раніше російські медіа повідомили про масштабний збій у роботі інтернету, зокрема в доступі до сайтів у зоні .RU. Невідомо, чи цей збій пов’язаний із ймовірною кібератакою.

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