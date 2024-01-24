Данія виділить понад 13 млн доларів на «зміцнення кіберзахисту України» – уряд

Данія виділить 91 мільйон данських крон (13,3 млн доларів) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та оборони ЗСУ, йдеться в повідомленні Міністерства оборони країни.

«Пожертву зроблено під егідою очолюваної Естонією і Люксембургом ІТ-коаліції для України, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн», – йдеться в заяві.

За даними Міністерства оборони, «кібератаки є невід’ємною частиною війни Росії проти України, де РФ намагається послабити здатність України захистити себе за допомогою кібератак».

Тому Данія та інші члени ІТ-коаліції 23 січня підписали угоду про співпрацю у зв’язку із засіданням Контактної групи з оборони України.

«Ця пожертва є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. Від початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську визвольну боротьбу, це також стосується і кіберпростору», – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.