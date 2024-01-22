Українські пілоти вже літають на F-16 з інструкторами – Ігнат

Українські пілоти у межах навчання на винищувачах F-16 вже літають на них з інструкторами, повідомив 22 січня в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що перших ударів із F-16 по російських загарбниках українські пілоти можуть завдати вже цього року. Він додав, що підготовка до передачі винищувачів йде за планом.

Ігнат підтвердив цю заяву. За його словами, багато чого він ще не може розповідати, адже партнери «дуже конфіденційно готують наших пілотів».

«Не оприлюднюється особливо ніяка інформація, але те, що сказав і міністр закордонних справ України, дійсно відповідає дійсності. Є чіткий план дій партнерів у рамках нашої авіаційної коаліції, до якої навіть долучилися країни, що не мають на озброєнні F-16, але все ж таки готують фахівців», – підкреслив Ігнат.

Речник додав, що є різноманітні фактори, що впливають на терміни підготовки. Зокрема, це кількість годин нальоту, погодні умови, а також перерва під час Різдвяних свят.

«Процес іде, льотчики літають з інструкторами. Те, що ми й місяць тому говорили. Потрібно налітати певну кількість годин. Є фактор і погодних умов, є фактор, що у всьому світі були певні вихідні – Різдвяні», – сказав Ігнат.

Водночас він запевнив, що вже всі повернулися до роботи і продовжують навчатися в повітряних просторах США, Данії і Великої Британії.

Інші фахівці з обслуговування також здобувають необхідні навички в інших країнах, додав Ігнат.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.