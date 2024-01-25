«Нафтогаз» повідомляє про масштабну кібератаку на свій дата-центр

Національна газопостачальна компанія «Нафтогаз України» перебуває під кібератакою – про це повідомила її пресслужба 25 січня.

«Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує наша компанія», – йдеться в повідомленні.

Зараз вебсайти та кол-центри компанії не працюють. Компанія зазначає, що повідомить про відновлення роботи сервісів.

Минулого тижня співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомляв про «найпотужнішу» кібератаку на свій банк.

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У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».