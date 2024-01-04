«Київстар» не підтверджує інформацію про багатомісячне перебування хакерів у системі

Мобільний оператор «Київстар» заявляє, що «не підтверджує» інформацію про те, що російські хакери перебували в його системі від травня 2023 року, про що агенції Reuters сказав керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

«Київстар» не підтверджує інформацію, розповсюджену в соціальних мережах і деяких ЗМІ, про нібито багатомісячний доступ хакерів «всередині» компанії до особистих даних абонентів і їхній витік. Офіційне розслідування кібератаки на мережу «Київстар», яка сталася 12 грудня 2023 року, ще триває. Розглядаються різні версії, жодна з яких поки що не є остаточною. Вся інформація щодо розслідування кібератаки є на сайті Служби безпеки України, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі. Жодних фактів витоку персональних даних абонентів під час розслідування не виявлено», – йдеться в заяві компанії, переданій Радіо Свобода.

У компанії додали, що кібератака на мережу мобільного оператора вплинула на деякі технологічні системи, які відповідали за роботу зв’язку, «але вони були відновлені протягом кількох днів завдяки фаховій роботі спеціалістів і партнерів компанії».

«Мережа «Київстар» працює у звичному режимі і надає абонентам усі основні базові послуги. 99% телеком-обладнання мережі на підконтрольній Україні території в робочому стані», – йдеться в повідомленні.

«Київстар» також заявляє, що вже застосував додаткові заходи для кіберзахисту, «зокрема посилене управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів і робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки».

Раніше сьогодні керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк також повідомив агенції Reuters, що щонайменше з листопада хакери мали повний доступ до системи «Київстару».

Злам оператора 12 грудня призвів до того, що близько 24 мільйонів користувачів «Київстар» залишилися без звʼязку на кілька днів. За словами Вітюка, внаслідок атаки було знищено «майже все», включно з тисячами віртуальних серверів і персональних компʼютерів. Фахівець назвав злам першим прикладом кібератаки, яка «повністю зруйнувала ядро оператора звʼязку».

Представник СБУ заявив, що «майже впевнений», що за атакою стоїть хакерське угруповання Sandworm, повʼязане з російським ГРУ.

«СБУ не лише допомогла «Київстару» відновити роботу за кілька днів, а й відбити нові кібератаки. Після масштабного зламу ми запобігли кільком спробам завдати ще більших збитків оператору. Ворог розраховував завдати кілька ударів поспіль, щоб максимально надовго залишити людей без звʼязку. У такому разі тривалого навантаження своїх мереж могли не витримати й інші оператори», – сказав Вітюк.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти в мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.