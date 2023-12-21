«Київстар»: всі сервіси працюють, клієнти отримають компенсації, а ЗСУ – 100 млн грн на потреби

У компанії «Київстар» 21 грудня повідомити, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.

«Наша команда скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів, виділяє 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ. Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01; бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 по 31.01; користувачів «Домашнього інтернету» та «Все разом» з 1.01 по 31.01», – повідомив мобільний оператор про компенсації.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки, вказавши, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

Вранці 20 грудня «Київстар» також повідомив про проблеми з голосовим зв’язком і роботою мобільного застосунку в низці міст на заході та півдні України. Проблеми усунули через кілька годин.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») директорка з корпоративних комунікацій «Київстар» Анна Захараш напередодні зазначила, що зброї у роботі «Київстар» можуть бути й надалі, але вони матимуть короткостроковий характер.