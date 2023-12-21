Казахстан видасть Москві російського експерта з кібербезпеки, якого розшукують США

Генпрокуратура Росії 21 грудня заявила, що влада Казахстану екстрадує до Москви російського експерта з кібербезпеки Микиту Кисліцина, хоча він також розшукується в США за звинуваченням у купівлі незаконно отриманих персональних даних.

Наприкінці червня влада Казахстану заявила, що заарештувала Кисліцина за запитом США. Москва також вимагала екстрадиції Кисліцина до Росії і, як повідомляється, закликала казахстанську владу не поспішати відправляти його до Сполучених Штатів.

За даними Генпрокуратури, Кисліцина в Росії підозрюють у вимаганні й незаконному доступі до охоронюваної російським законодавством інформації в інтернеті, повідомило російське видання «Комерсант».

Кисліцин є співробітником компанії F.A.C.C.T., яка розробляє програмне забезпечення в галузі кібербезпеки і є наступницею Group-IB, засновника якої Іллю Сачкова засудили у справі про держзраду.

Кисліцин очолював відділ мережевої безпеки Group-IB до того, як перейшов у F.A.C.C.T.

ФБР звинувачує росіянина в отриманні в 2012 році доступу до персональних даних користувачів соцмережі LinkedIn і серверів Dropbox і Formspring.

Російський суд незабаром після затримання Кисліцина заочно його заарештував.

Кисліцин проходив у справі російського хакера Євгена Нікуліна, якого затримали у 2016 році у Празі й екстрадували до США. Американський суд засудив Нікуліна до семи років ув’язнення за звинуваченням у кіберзлочинах.

До суду над Кисліциним тоді справа не дійшла. Він співпрацював із ФБР і дав свідчення на інших російських хакерів. Вони, як стверджували американські слідчі, могли співпрацювати із російськими спецслужбами.

Кисліцин у 2006–2012 роках очолював журнал «Хакер», присвячений інформаційній безпеці. У січні 2013 року він влаштувався в компанію з кібербезпеки Group-IB, засновану Іллею Сачковим.

У липні Сачкова засудили до 14 років колонії у справі про держзраду. Він був заарештований наприкінці вересня 2021 року. Деталі його справи засекречені. Провину в держзраді Сачков не визнав.