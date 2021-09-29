Росія: співзасновника однієї з найбільших компаній в сфері кібербезпеки заарештували за держзраду

Засновника однієї з найбільших у світі компаній у сфері кібербезпеки Group-IB, росіянина Іллю Сачкова заарештували у справі про державну зраду. Про це повідомляє російська редакція журналу Forbes з посиланням на пресслужбу Лефортовського суду Москви. За статтею про держзраду Сачкову загрожує до 20 років позбавлення волі, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За даними російського агентства ТАСС, бізнесмена підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою, яка завдала «репутаційний і національний збиток» Росії. Відзначається, що Сачков провину не визнає.

Напередодні в офісі Group-IB у Москві відбулися обшуки. Про це першим повідомив канал RTVI, факт проведення слідчих заходів підтвердили у компанії. У середу обшуки продовжилися в офісі у Санкт-Петербурзі, повідомляє РИА «Новости».

Group-IB – одна з провідних російських компаній у сфері комп’ютерної безпеки, вона працює на ринку з 2003 року. Вона бореться з кібератаками, онлайн-шахрайством, спамом і бере участь у розслідуванні високотехнологічних злочинів. Серед її клієнтів – найбільші російські банки, включаючи «Ощадбанк», «Тінькофф-банк» та «Альфа-банк», і держкорпорація «Ростех», група консультує російські спецслужби та Інтерпол.

Міжнародний офіс Group-IB розташований у Сінгапурі. Відомо, що Сачков в останні роки більшість часу проводив там. Компанія готувалася до розміщення акцій на одній із зарубіжних бірж. При цьому підприємець регулярно з’являється на офіційних заходах в Росії, він бере участь в експертних комітетах при Держдумі, МЗС, ОБСЄ та Раді Європи в області кіберзлочинності.

Справи, які стосуються державної зради, у Росії традиційно засекречені, в чому саме обвинувачують Сачкова – невідомо. Компанія випустила заяву, що в будь-якому випадку впевнена у його невинності.