«50 мільйонів запитів»: Гороховський заявив про потужну атаку на Monobank

Фінансова установа Monobank зазнала чергової хакерської атаки, повідомив її співзасновник Олег Гороховський наприкінці доби 19 січня.

«Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Приблизно за пів години Гороховський додав: «50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!».

Згодом співзасновник банку написав «Розходимося».

Олег Гороховський повідомляв про збої в роботі банку 9 січня. Також у грудні, за його словами, Monobank також відбив масовану Ddos-атаку.