«Це просто виправдання» – у ГУР відповіли на заяви Путіна щодо Іл-76

Російський лідер Володимир Путін каже неправду, коли твердить, що російська протиповітряна оборона ніколи не збивала російських літаків, сказав 29 січня в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він також нагадує, що Росія досі не надала доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який минулого тижня впав у Бєлгородській області, були українські військовополонені.

«Стосовно слів людини, схожої на Путіна в даній ситуації, він як завжди лукавить. По-перше, неодноразово фіксувалися «дружній вогонь» і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і Російської Федерації, і окупованих територій, поруч із лінією фронту. Окрім того, якщо говорити про систему «свій-чужий», вона не завжди спрацьовує, а у випадку розрахунків переносних комплексів, якими також насичений Бєлгород, це взагалі не є аргументом. Тому, звичайно, ці слова є швидше виправданням», – каже Юсов.

Представник ГУР наголосив, що під час засідання Ради безпеки ООН Росія не надала жодних подробиць і доказів того, що на борту збитого літака перебували українські військовополонені.

«Ми справді розраховували, що там, крім потоку якихось пропагандистських заяв, буде наданий фактаж. Ми нічого нового не побачили, тому слідство триває. Що стосується долі цих людей, звичайно, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб з’ясувати її, це обовʼязково буде зроблено. І тема з міжнародним розслідуванням для України точно не розкрита», – каже Юсов.

Наприкінці минулого тижня російський президент Володимир Путін заявив, що російська ППО не могла збити Іл-76, адже на російських бортах встановлено систему «свій-чужий».

Російська державна інформаційна агенція ТАСС із посиланням на Міноборони РФ поширила зранку 24 січня інформацію, що «при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76. Літак упав за 5-6 км від села Яблоново в Корочанському районі. На борту повітряного судна перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, шість членів екіпажу літака та троє супроводжуючих».

Голова оборонного комітету Держдуми Росії Андрій Картаполов заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв звинуватив українців у «внутрішньополітичній боротьбі», а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до термінового скликання засідання Ради безпеки ООН і звинуватив Україну в тероризмі.

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Низка українських медіа з посиланням на свої джерела спочатку повідомила, що літак збили ЗСУ, але потім це видалили. За даними джерел ЗМІ, цей Іл-76, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300, якими Росія постійно обстрілює Харків.

Генштаб ЗСУ прямо не відреагував на інцидент, але зауважив, що Росія здійснила 19 ракетних ударів по Харківській області України зі своєї Бєлгородської області за останній тиждень, і наголосив, що Україна «продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 24 січня підтвердило, що на 24 був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся, і наголосили, що «відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».