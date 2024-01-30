У Росії зафіксували масштабний збій інтернету

Увечері 30 січня в Росії стався масштабний збій в роботі інтернет-зв’язку – про це повідомили місцеві медіа.

За повідомленнями, у користувачів протягом кількох годин не відкривалися сотні сайтів, мобільних додатків та сервісів у зоні .RU. Серед них – сервіси «Яндексу», Сбербанку, «ВКонтакті», Ozon, а також портал державних послуг.

Скарги надходили не лише з усіх регіонів Росії, а й від користувачів, які перебувають за кордоном.

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У Мінцифри Росії заявили, що збій стався через технічну проблему, пов’язану з набором розширень протоколу DNS, завдяки якому в доменній зоні .RU гарантується виключення підміни IP-адреси в результаті кібератак. У відомстві пообіцяли відновити доступ до російських сайтів найближчим часом.

Згодом державне агентство ТАСС заявило, що російський регулятор Роскомнагляд «підтвердив вирішення проблем із доступом в інтернет» для провайдеріві абонентів системи доменних імен.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, низка експертів зазначають, що влада РФ давно заявляла про плани перевести всіх користувачів країни на національний сервер DNS, і припускають, що саме це зараз може відбуватися.