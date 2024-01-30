Компанія Маска Neuralink вперше вживила чип у мозок людини

Американська компанія Neuralink, що належить мільярдеру Ілону Маску, вперше вживила чип у мозок людини. Про це повідомив сам Маск.

«Вчора перша людина отримала імплант від Neuralink й успішно відновлюється. Початкові результати показали обнадійливі нейронні імпульси», – написав бізнесмен у соцмережі X, колишній Twitter.

У вересні 2023 року компанія отримала дозвіл на випробування нової технології на людях і розпочала набір пацієнтів. Згідно з описом процедури на сайті Neuralink, під час операції робот поміщає чип в область мозку, яка контролює намір рухатися. Після встановлення чип записуватиме і передаватиме сигнали мозку в додаток, який розшифровує намір руху.

Насамперед компанія планує дати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою за допомогою одних лише думок.

Раніше компанія Маска демонструвала результати вживлення Neuralink у мозок піддослідних тварин – свиней і мавп. У свині чип контролював нерви, що відповідають за рухи ніг і чутливість рила. Мавпі він дозволяв «силою думки» грати у відеоігри.

Сам Ілон Маск у використанні нейрочипів вбачає можливість вилікувати багато захворювань – від сліпоти до алкогольної залежності. Також, на його думку, Neuralink зможе зв’язуватися з додатком у смартфоні, дозволяти людині кермувати «розумною» машиною, не торкаючись керма, виходити в інтернет або грати в комп’ютерні ігри прямо «з голови».

Критики програми звертають увагу на те, що будь-яке стороннє тіло в мозку – це ризик інфекції й запалення. Якими будуть наслідки, якщо мікрокомп’ютер зламається, також невідомо. Крім того, під час розробки чипа компанії Neuralink неодноразово повідомляли про загибель піддослідних тварин у процесі випробувань. Бізнесмен запевняв, що «через вживлення чипа не померла жодна мавпа». За його словами, випробування проводилися на мавпах «у передсмертному стані», як стверджує Маск, щоб «мінімізувати ризик для здорових мавп».