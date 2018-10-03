Жити вічно завдяки технологіям: наскільки реальним є трансгуманізм

Забути про старіння, хвороби, фізичні вади та навіть смерть – це цілком реальна перспектива, переконані прибічники трансгуманізму. Можливості технологій сьогодення, таких, як генетичне редагування чи штучний інтелект, іще не так давно здавалися фантастикою. Наука рухається вперед, і трансгуманізм набуває поширення. Що це таке, який вигляд має на практиці і чому ідея жити вічно влаштує далеко не всіх?

Що таке трансгуманізм?

Відносно нове поняття, яке описує зовсім не нову ідею про те, що люди зможуть покращити і подолати обмеження своїх фізичних можливостей (і навіть смерть) за допомогою технологій.

В основі філософії – поєднання людини і машини: рятувати життя, продовжити його та переосмислити.

Втручання технологій для «покращення життя» не є чимось новим: прийняти таблетку від головного болю або замінити орган – теж втручання в природу людини. Просто рівні втручання бувають різними, переконані трансгуманісти.

Як «вдосконалюватися» технологіями?

Способів такого «вдосконалення» чимало – від генетичного редагування і біохакінгу до поєднання мозку людини із комп’ютером.​

до поєднання мозку людини із комп’ютером.​ Генетичне редагування . Нова технологія генетичного редагування CRISPR, наприклад, може врятувати людство від надзвичайно великої кількості хвороб, серед яких онкологія і СНІД.

. Нова технологія генетичного редагування CRISPR, наприклад, може врятувати людство від надзвичайно великої кількості хвороб, серед яких онкологія і СНІД. Вживляння пристроїв. Нейропротезування, серед іншого, також уже вийшло на новий рівень. Нейрокомп’ютерний інтерфейс повністю змінює уявлення про класичне протезування – сьогодні людина лише завдяки своїм думкам здатна рухати пальцями на протезі.

Відео: Джонні Маттені отримав перший надсучасний протез руки, пальцями якого він може рухати

Один із проектів мільярдера Ілона Маска Neuralink, наприклад, має на меті поєднати мозок людини з комп’ютером через мікропристрій. Мета – допомогти при деяких важких пошкодженнях мозку через інсульт та ракові ураження та покращити його роботу.

Neuralink, наприклад, має на меті поєднати мозок людини з комп’ютером через мікропристрій. Мета – допомогти при деяких важких пошкодженнях мозку через інсульт та ракові ураження та покращити його роботу. «Ми живемо в той час, коли завдяки технології можемо дозволити глухому почути, сліпому побачити, а кульгавому ходити», – пояснив виданню Futurism Ганнес Шеблад, засновник шведської мережі біохакінгу Bionyfiken.

Реальні приклади

Роб Спенс, відомий як Eyeborg

Близько 10 років тому Роб Спенс замінив собі око, яке втратив в аварії, на око-відеокамеру, яку він може використовувати для запису та передачі в реальному часі того, що він бачить.

замінив собі око, яке втратив в аварії, на око-відеокамеру, яку він може використовувати для запису та передачі в реальному часі того, що він бачить. Із таким кібер-оком він привертає чимало уваги, проте вірить у те, що скоро це вже не буде чимось незвичним.

«Для мене найкращим прикладом завжди є збільшення грудей, – цитує Спенса видання The Guardian. – Коли певні речі роблять життя людей кращим, такі, як лазерна хірургія очей або збільшення грудей, то в підсумку більше людей починають це робити».

Спенс також переконаний: уникнути таких поєднань між людським тілом і технологіями неможливо в умовах сучасного технологічного розвитку.

Відео, на якому можна побачити око Спенса в дії:

Ніл Гарбіссон має антену в голові

Ніл Гарбіссон із народження міг бачити світ лише у чорно-білих кольорах. Тож він імплантував у свій череп антену. Вона перетворює кольоровий спектр на звукові вібрації, дозволяючи йому «чути» кольори, яких він не бачить, мовиться у Guardian.

із народження міг бачити світ лише у чорно-білих кольорах. Тож він імплантував у свій череп антену. Вона перетворює кольоровий спектр на звукові вібрації, дозволяючи йому «чути» кольори, яких він не бачить, мовиться у Guardian. Гарбіссон уже не залічує себе до пересічних людей: «Людина не має антени як частини тіла, у людини немає інфрачервоного і ультрафіолетового сприйняття. Але це органи чуття і органів, які мають інші види, і я відчуваю зв’язок із ними».

Тіана Сінклер

Тіана Сінклер – дослідниця комп’ютерних наук, лінгвістики та візуальної культури, влаштовує всілякі акції, які демонструють трансгуманні прориви, розповідається у статті.

– дослідниця комп’ютерних наук, лінгвістики та візуальної культури, влаштовує всілякі акції, які демонструють трансгуманні прориви, розповідається у статті. На фото знизу вона показує бездротову технологію, «яка перетворює енергію зосередженої уваги в мозку через гарнітуру для керування зовнішніми об’єктами, в цьому випадку піднімаючи дрон у повітря».

Коли настане трансгуманна епоха?

Глобальна науково-дослідна та консультаційна компанія Gartner у нещодавньому прогнозі виявила п’ять нових технологічних тенденцій, які зітруть кордони між людиною та машиною.

Серед іншого, в компанії зазначають, що «протягом наступного десятиліття людство розпочне свою «трансгуманну епоху»: біологію зможуть «хакнути», залежно від способу життя, інтересів та потреб у галузі здоров’я».

Жити вічно: що з цим не так?

Те, що чогось можна досягти технічно, не завжди робить це суспільно можливим або навіть бажаним, і лише тому, що ми можемо зробити щось, не означає, що ми повинні це робити, мовиться у статті онлайн-видання Wired.

Трансгуманізм іде поруч із низкою етичних занепокоєнь. Одна з проблем – ще більша прірва між можливостями заможних людей і бідних.

А що, якщо лише заможні зможуть жити вічно? Що, якщо лише заможні зможуть покращувати свої фізичні і розумові навички? І матимуть більше шансів на ринку праці та в інших сферах?

Що буде, якщо диктатори правитимуть вічно?

Що буде із проблемою перенаселення планети, яка і без того є нагальним питанням?

На що перетвориться ринок праці, якщо ніхто ніколи не виходитиме на пенсії?

Усе це – лише невелика кількість питань, які порушують при обговоренні наслідків «покращення» людей технологіями. Проте дедалі більшого розповсюдження набирає думка про те, що є лише питанням часу, коли саме людина з’єднається із машиною.