США анонсують нові атаки на пов’язані з Іраном цілі на Близькому Сході

Вашингтон обіцяє продовження ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях на Близькому Сході. Це сталося після двох діб атак у Сирії, Іраку та Ємені – у відповідь на місяці нападів на активи США в регіоні, включно з атакою безпілотника, жертвами якої стали три американські військовослужбовці в Йорданії.

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив у кількох телеінтерв’ю 4 лютого, що завдані 2 і 3 лютого удари США були лише «першим раундом».

«Все почалося з ударів у п’ятницю ввечері, але це ще не кінець. Ми маємо намір завдати додаткових ударів і вжити додаткових заходів, щоб продовжити надсилати чітке повідомлення: Сполучені Штати дадуть відповідь, коли на наші війська нападуть або загинуть люди», – сказав він телеканалу NBC.

В інтервʼю CBS Кірбі додав, що буде «більше кроків – деякі видимі, деякі, можливо, невидимі», додавши, що «я б не описав це як якусь відкриту військову кампанію».

Раніше 4 лютого сили США заявили, що вони вразили додаткову ціль хуситів у Ємені, знищивши, за їхніми словами, склад «протикорабельних крилатих ракет», що загрожувало судноплавству в Червоному морі.

Заява Центрального командування США, оприлюднена вранці 4 лютого, була зроблена через кілька годин після того, як Сполучені Штати та Британія обстріляли понад три десятки цілей у Ємені, які офіційні особи ідентифікували як об’єкти, керовані підтримуваним Іраном повстанським угрупованням хуситів.

Іран, чий Корпус вартових ісламської революції має широкі звʼязки з бойовиками на Близькому Сході, звинуватив Сполучені Штати в підриві регіональної стабільності.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що США завдали численних ударів по пов’язаних із Іраном об’єктах у Сирії та Іраку. Вашингтон назвав це відповіддю на нещодавній напад на американську базу в Йорданії.

Про атаку безпілотника по позиціях американських військ, дислокованих на північному сході Йорданії, поблизу сирійського кордону, Білий дім повідомив 28 січня. У повідомленні Центрального командування США йдеться, що при нападі на американську базу в Йорданії було вбито трьох військовослужбовців, також були поранені.

Вашингтон заявив, що США відреагують на цю атаку дроном, але тоді ж наголошував, що не прагне ширшого конфлікту з Іраном.

За даними Міноборони США, з жовтня 2022 року на американські війська в Іраку, Сирії і Йорданії було здійснено 165 атак.