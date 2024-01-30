Хусити заявляють про готовність до «довгострокової конфронтації» зі США та Великою Британією

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, оголосило, що готове до «довгострокової конфронтації» зі США та Великою Британією. Про це, як повідомляють світові інформагенції, 30 січня заявив командувач силами хуситів Мохамед аль-Атіфі.

«Ми готові до тривалої конфронтації з силами тиранії. Американці, британці та ті, хто координував з ними дії, повинні усвідомити силу суверенного єменського рішення і відсутність дебатів чи суперечок щодо цього», – сказав він.

Упродовж січня Сполучені Штати і Британія завдавали ударів з повітря і моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі. Перед цим Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснювали свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.

У Білому домі заявили, що акти піратства Хуті вплинули на понад 50 країн і змусили понад 2000 кораблів йти обхідними шляхами на тисячі кілометрів, щоб уникнути Червоного моря. Крім того, Білий дім заявив, що екіпажі з понад 20 країн були або взяті в заручники, або опинилися під загрозою через піратство Хуті.

Кірбі сказав, що триває «оцінка бойових збитків», щоб визначити, наскільки були знижені можливості Хуті.

Британія заявила, що, зокрема, були уражені аеродроми.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що удари були спрямовані по безпілотниках, балістичних і крилатих ракетах Хуті, а також по прибережних радарах.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що удари були «необхідними і пропорційними».

Іран негайно засудив напади, заявивши, що вони спричинять подальшу нестабільність на Близькому Сході.