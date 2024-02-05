Російські сили наступають на Авдіївку: чи мають ЗСУ ресурси для протидії

Сили РФ сунуть на Авдіївку. Як зупинити?

«Війська РФ просунулись у зону забудови Авдіївки, у місті йдуть вуличні бої» - пишуть журналісти. В Генштабі зазначають, що більше половини атак на лінії фронту припадають саме на Авдіївський напрямок. «Російські сили просунулися на півночі міста», пишуть аналітики проєкту Deepstate. Яка ситуація на цьому напрямку? Включення з фронту

Зеленський про відставку Залужного

– Зеленський вперше прокоментував чутки щодо можливого звільнення Залужного. Він зазначив, що країні потрібне перезавантаження. І це стосується заміни не однієї людини». Які плани має президент? Як ставляться до цього західні партнери?

США: новий двопартійний законопроєкт з допомогою України. Які шанси на ухвалення?

Сенат США представив проєкт закону на 118 мільярдів доларів, включно із допомогою Україні. Президент Байден вже закликав Конгрес негайно його ухвалити. Однак Республіканці наполягають на окремому законопроєкті – без грошей для України. Чи вирішиться доля допомоги США Україні вже цього тижня?

Євробачення і меми

У фіналі нацвідбору «Євробачення» перемогла пісня Teresa & Maria виконавиць alyona alyona та Jerry Heil. Глядачі голосували в додатку «Дія», що призвело до збою в системі через перенавантаження. Чи не найбільшим відкриттям стала жестова мова і перекладачка, котра фактично стала зіркою Нацвідбору.

Інтерв'ю з Катериною Заботкіною.

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