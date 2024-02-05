Зеленський заявив, що розглядає заміну кількох високопосадовців, не лише у військовій сфері

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає можливість заміни кількох високопосадовців, не лише у військовій сфері.



«Це питання людей, які мають керувати Україною», – сказав Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу RAI, відповідаючи на запитання щодо припущень, що він збирається звільнити головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

«Необхідне перезавантаження. Я говорю про заміну низки керівників держави, не тільки в армійському секторі. Я розмірковую над цією заміною. Це питання до всього керівництва країни», – зазначив Зеленський.

Раніше, 2 лютого, видання The Washington Post із посиланням на двох осіб, обізнаних із питанням, повідомило, що Україна поінформувала Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Коментуючи це можливе рішення, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CBS News 4 лютого заявив, що кадрові рішення в Збройних силах України є «питаннями української влади».

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Ввечері 29 січня низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити. Зокрема, як повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» близьке до військово-політичного керівництва країни джерело, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Валерія Залужного з президентом Володимиром Зеленським. При цьому відповідного указу президента не було.

Міністерство оборони України після цього оприлюднило коротку заяву: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда».



Також речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Українській правді» на запитання, чи звільняв президент Залужного, відповів: «точно ні».

Попри те, що офіційно українська влада на різних рівнях заперечила наявність указу президента про звільнення Залужного, медіа продовжують вказувати на тривалі розбіжності у поглядах між президентом і головнокомандувачем на тлі складної ситуації на фронті й зменшення чи затримки західної підтримки для Києва.