«Це питання української влади» – Салліван про ймовірне звільнення Залужного

Кадрові рішення в Збройних силах України є «питаннями української влади», заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CBS News 4 лютого. Так високопосадовець відповів на запитання, чи був поінформований Білий дім про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Уряд США не має так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право президента України ухвалювати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні», – сказав радник Байдена.

Раніше цього тижня, 2 лютого, видання The Washington Post із посиланням на двох осіб, обізнаних із питанням, повідомило, що Україна поінформувала Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

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Ввечері 29 січня низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити. Зокрема, як повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» близьке до військово-політичного керівництва країни джерело, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі Валерія Залужного з президентом Володимиром Зеленським. При цьому відповідного указу президента не було.

Міністерство оборони України після цього оприлюднило коротку заяву: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда».



Також речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Українській правді» на запитання, чи звільняв президент Залужного, відповів: «точно ні».

Попри те, що офіційно українська влада на різних рівнях заперечила наявність указу президента про звільнення Залужного, медіа продовжують вказувати на тривалі розбіжності у поглядах між президентом і головнокомандувачем на тлі складної ситуації на фронті й зменшення чи затримки західної підтримки для Києва.