План перемоги Залужного. Чи піде він у відставку? В РФ шукають екіпаж «Ивановец»

- Українські розвідники знищили ракетний катер «Ивановец», який перебував на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Це сталося в ніч проти 1 лютого. Вартість судна становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Усі деталі почуємо від представника української розвідки.
- Залужний опублікував колонку для CNN. Де наголосив, що Україні треба зосередитися на забезпеченні армії високотехнологічними засобами. Тим часом CNN пише, що відставка Залужного відбудеться до кінця тижня. А Bild каже: проти цього виступають Буданов та Сирський. Чи це дійсно так? Та який план перемоги пропонує Залужний?
- Пішки, під звуки обстрілів, з саморобними білими прапорами. «Білим янголам» вдалося вивести понад сотню людей з окупованих вулиць Авдіївки. Врятовані розповіли про окупацію міста, вбивства та грабунки російських військових. Як відбулася ця ризикована евакуація?
- Мовні курси для військових. Охочі підвищити свої знання з української мови незабаром зможуть це зробити. Як це буде відбуватися? Розпитаємо усі деталі в уповноваженого із захисту державної мови.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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