Залужний закликав до створення нової системи переозброєння і назвав пріоритети в 2024 році

Безпілотні системи є основним чинником зміни стратегії та способів застосування військ – про це йдеться в новій колонці головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, оприлюдненого на сайті ЗСУ 1 лютого. Адаптовану англомовну версію опублікував сайт американського каналу CNN.

«Безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин», – пише Залужний.

Він називає також інші фактори, які спонукають до пошуку нових форм застосування Сил оборони. Деякі з них:

політична ситуація за кордоном, яка призводить до скорочення військової підтримки

скорочення військової підтримки ймовірність провокації Росією нових конфліктів у світі за прикладом Ізраїлю чи Ємену

виснаження оборонних запасів партнерів України

перевага Росії в мобілізаційному ресурсі та «неспроможність державних інституцій в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів»

Залужний перераховує шляхи підвищення впливу безпілотників та інших новітніх систем на ефективність бойових дій. Зокрема, цьому може сприяти підвищення обізнаності командирів, цілодобове забезпечення ударів як по об’єктах армії РФ на передньому краї фронту, так і в тилу.

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Він також наводить перелік проблем у веденні бойових дій, які може вирішити застосування безпілотних систем:

підвищення безконтактності, що може дозволити знизити рівень втрат

зниження застосування традиційних засобів ураження та обмеження залучення важкої техніки

можливість ураження об’єктів армії РФ на морі та узбережжі, попри відсутність в України корабельного складу

завдання «масованих раптових ударів» по російській критичній інфраструктурі та комунікаціях без застосування дорогих ракет та пілотованої авіації

Оскільки російська армія також намагатиметься перехопити ініціативу, пише Залужний, Сили оборони мають «створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння». До неї мають належати підсистеми:

розробки та наукового супроводу

виробництва та обслуговування

підготовки персоналу та узагальнення бойового досвіду

застосування військ (сил)

гнучкого фінансування

логістики

«Створення такої системи з необхідним обсягом виробництва, може тривати до п’яти місяців. Зазначений термін обумовлений необхідністю створення відповідних організаційних структур та їхнього комплектування, підготовки персоналу, ресурсного забезпечення, створення необхідної інфраструктури, логістики та розроблення доктринальної бази», – оцінює голонокомандувач.

На його думку, основні зусилля в 2024 році мають бути спрямовані на створення системи забезпечення армії високотехнологічними засобами, впровадження «нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень» та опанування нових спроможностей до ведення бойових дій.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 1 лютого, що уряд ухвалив три постанови щодо роботи оборонно-промислового комплексу, які стосуються закупівель, виробництва боєприпасів та ціноутворення на виробництво дронів.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна продовжує нарощувати виробництво нових видів зброї. Він також назвав «одним із ключових завдань для ОПК» виробництво далекобійних дронів.