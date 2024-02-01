Уряд затвердив проведення оборонних закупівель через закритий модуль Prozorro – Шмигаль

Закупівлі в сфері оборони тепер будуть відбуватися через майданчик Prozorro – про це заявив 1 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль із посиланням на постанову, яку затвердив Кабінет міністрів.
«Оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду», – повідомив він.
За словами голови уряду, це вирішить кілька завдань:
- гарантує безперервність, стійкість та керованість постачання армії
- забезпечить прозоре ціноутворення, коли «держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток»
- встановить запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики
Як повідомив Шмигаль, уряд ухвалив ще дві постанови щодо роботи оборонно-промислового комплексу. Одна з них передбачає дерегуляцію виробництва боєприпасів:
«Поширюємо експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу».
Читайте також: Фон дер Ляєн анонсує нову стратегію для переведення оборони ЄС у «режим оборонної готовності»
Інше рішення стосується ціноутворення на виробництво безпілотників. Воно передбачає, що виробники дронів будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Прем’єр сподівається, що це дасть змогу усунути ризики переплати й нецільового використання коштів при державних закупівлях безпілотників.
Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна продовжує нарощувати виробництво нових видів зброї.
Форум