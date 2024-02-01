Уряд затвердив проведення оборонних закупівель через закритий модуль Prozorro – Шмигаль

Закупівлі в сфері оборони тепер будуть відбуватися через майданчик Prozorro – про це заявив 1 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль із посиланням на постанову, яку затвердив Кабінет міністрів.

«Оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду», – повідомив він.

За словами голови уряду, це вирішить кілька завдань:

гарантує безперервність, стійкість та керованість постачання армії

забезпечить прозоре ціноутворення, коли «держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток»

встановить запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики

Як повідомив Шмигаль, уряд ухвалив ще дві постанови щодо роботи оборонно-промислового комплексу. Одна з них передбачає дерегуляцію виробництва боєприпасів:

«Поширюємо експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу».

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Інше рішення стосується ціноутворення на виробництво безпілотників. Воно передбачає, що виробники дронів будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Прем’єр сподівається, що це дасть змогу усунути ризики переплати й нецільового використання коштів при державних закупівлях безпілотників.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна продовжує нарощувати виробництво нових видів зброї.