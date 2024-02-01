Фон дер Ляєн анонсує нову стратегію для переведення оборони ЄС у «режим оборонної готовності»

Євросоюз незабаром ухвалить нову стратегію оборонної промисловості, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу за підсумками саміту ЄС 1 лютого.

Фон дер Ляєн повторила оцінку голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, за якою європейська оборонна індустрія наростила свої спроможності на 40%, і цей показник продовжує зростати.

«Понад 80 європейських виробників відповіли на наш заклик подавати пропозиції, тож ми будемо підписувати контракти найближчими тижнями. Ми працюємо із країнами-членами, щоб передати ці боєприпаси Україні, із національних запасів, перенаправлення інших замовлень або нових замовлень», – заявила вона.

Посадовиця заявила, що влада блоку працює над тим, аби підняти військове виробництво на новий рівень:

«Ось чому Комісія незабаром представить нову стратегію у сфері оборонної промисловості. Вона запропонує більш сильний європейський вимір у нашій оборонній індустрії, від планування до закупівель. Ми матимемо більшу цілісність і координацію на рівні ЄС. Завдяки цій стратегії ми хочемо мусити Європу перейти від екстреного реагування до режиму оборонної готовності».

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Голова Єврокомісії назвала російське повномасштабне вторгнення до України «тривожним дзвінком для Європи». Вона висловила переконання, що Євросоюз має паралельно з підтримкою України посилювати власну військову потужність.

Саміт Європейської ради у Брюсселі 1 лютого не ухвалив рішення про надання Україні додатково 5 мільярдів євро на 2024 рік на оборонні витрати в межах Європейського фонду миру, хоча попередньо в проєктах рішення саміту про таку допомогу йшлося.

Раніше голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель вказав на те, що для виробництва зброї та боєприпасів потрібні відповідні спроможності, які були «на дуже низькому рівні» на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він додав, що вони зросли на 40% відтоді. За оцінкою дипломата, ЄС надасть Україні понад 500 тисяч боєприпасів навесні і більше ніж 1 мільйон – до кінця року.