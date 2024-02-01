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Буданов прокоментував удари по російській інфраструктурі

За словами очільника ГУР, тепер російські громадяни нарешті «бачать реальну картину»
За словами очільника ГУР, тепер російські громадяни нарешті «бачать реальну картину»

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися, повідомив, посилаючись на інтерв’ю з ним, телеканал CNN.

При тому, що, як вказує телеканал, Буданов відмовився визнати причетність України до атак безпілотників у Росії, він сказав, що такі операції «цілком можливі».

«Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури й об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації», – заявив очільник ГУР.

За його словами, тепер російські громадяни нарешті «бачать реальну картину (війни – ред.). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь».

Буданов також висловив упевненість у повній перемозі України над Росією, незважаючи на занепокоєння щодо втоми українських військ, переваги Росії у внутрішньому військовому виробництві й відсутності руху на передовій.

За його словами, наступні шість місяців «будуть цікавими», оскільки в цей період закінчиться нинішній наступ Росії на лінії фронту.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування й жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Україна офіційно не визнає ударів по території Росії. Зокрема, якщо йдеться про прильоти в глибокому російському тилу.

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