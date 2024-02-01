Буданов прокоментував удари по російській інфраструктурі

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися, повідомив, посилаючись на інтерв’ю з ним, телеканал CNN.

При тому, що, як вказує телеканал, Буданов відмовився визнати причетність України до атак безпілотників у Росії, він сказав, що такі операції «цілком можливі».

«Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури й об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації», – заявив очільник ГУР.

За його словами, тепер російські громадяни нарешті «бачать реальну картину (війни – ред.). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь».

Буданов також висловив упевненість у повній перемозі України над Росією, незважаючи на занепокоєння щодо втоми українських військ, переваги Росії у внутрішньому військовому виробництві й відсутності руху на передовій.

За його словами, наступні шість місяців «будуть цікавими», оскільки в цей період закінчиться нинішній наступ Росії на лінії фронту.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування й жертви.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Україна офіційно не визнає ударів по території Росії. Зокрема, якщо йдеться про прильоти в глибокому російському тилу.