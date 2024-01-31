На Путіна на полі бою чекають «приємні сюрпризи» – Нуланд у Києві

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що на російського президента Володимира Путіна на полі бою чекають «приємні сюрпризи». Про це вона сказала під час пресконференції у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів про стратегію України у війні проти Російської Федерації, Нуланд зазначила, що 2024-й – рік «абсолютної стратегічної важливості для України», а до США вона повертається більш впевненою в успіхах на полі бою.

«Маю сказати, що сьогодні ввечері я залишаю Київ більш натхненною єдністю та рішучістю щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України. Я також повертаюся з більшою впевненістю, що, хоч Україна і зміцнює свою оборону, пан Путін отримає кілька приємних сюрпризів на полі бою і що Україна досягне великих успіхів цього року», – зазначила заступниця держсекретаря США.

У середу, 31 січня, американська посадовиця Вікторія Нуланд прибула із візитом до Києва.

Офіційно українські представники висловлювали незгоду з переходом до стратегічної оборони, наголошуючи, що це може бути кроком до вигідного для Росії замороження конфлікту.

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Газета Financial Times із посиланням на українських чиновників 19 січня писала, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ улітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про так звану анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року. Йдеться про Донецьку Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Водночас один із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.

Західні розвідки вважають, що війна в Україні триватиме ще від двох до пʼяти років, пише CNN.