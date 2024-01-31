До Києва прибула заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд

До Києва з візитом у середу, 31 січня, прибула заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомила у соцмережі Х посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Вітаю з поверненням в Україну заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд. Сьогодні (31 січня – ред.) ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні», – написала Брінк.

Раніше, 12 січня, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула з візитом до Києва. Це вже її друга поїздка до України після призначення на цю посаду.

У Києві вона зустрілася з президентом України, прем’єром, спікером парламенту та представниками депутатських фракцій.

Цей візит відбувається на тлі затримки допомоги Україні з боку Заходу. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.