Посол США вирушить до Нігеру, попри переворот у цій країні

Сполучені Штати заявили 16 серпня, що новий посол невдовзі вирушить до Нігеру і очолит дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення державного перевороту.

Кейтлін Фітц-Ґіббон, кар’єрна дипломатка з великим досвідом роботи в Африці, була затверджена Сенатом на посаді посла 27 липня – через день після державного перевороту.

«Ми з нетерпінням чекаємо на прибуття посла Фітц-Ґіббон до Ніамея», — сказала журналістам речник Держдепартаменту Ведант Патель.

Патель додала, що прибуття дипломатки не означає згоду на захоплення влади військовими і що Сполучені Штати все ще наполягають на звільненні та відновленні на посаді президента Мохамеда Базума.

«Це сигнал про продовження участі Сполучених Штатів у цій ситуації. Це не сигнал про будь-які зміни в політиці США», – наголосила Патель.

Фітц-Гіббон поїде до Ніамея, попри наказ про виїзд ненадзвичайного персоналу посольства.

Державний секретар Ентоні Блінкен неодноразово спілкувався з Базумом і регіональними лідерами, а його заступниця Вікторія Нуланд відвідала Ніамей минулого тижня, намагаючись тиснути на військових лідерів.

У березні Блінкен став найвищим чиновником США, який будь-коли відвідував Нігер, Він відзначав важливість цієї країни для військових операцій США та Франції проти джигадистів.