Франція просить хунту в Нігері гарантувати безпеку посольства

Франція попросила хунту в Нігері «повністю гарантувати» безпеку свого посольства в столиці країни Ніамеї перед запланованими на 3 серпня масовими акціями. Про це повідомляє AFP.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що звернулося до сил безпеки Нігеру з проханням вжити необхідних заходів, додавши, що це «зобов’язання згідно з міжнародним правом, особливо відповідно до Віденської конвенції».

Переворот минулого тижня спричинив антифранцузькі протести, і Париж евакуював своїх громадян після агресивної демонстрації біля свого посольства, яка відбулася 30 липня. Тоді в дипломатичній місії були розбиті вікна, а натовп скандував антифранцузькі гасла.

Майже тисяча людей була евакуйована до Франції впродовж останніх днів, це переважно французи, також літаками вивезли й громадян інших країн.

Лідер перевороту генерал Абдурахаман Тіані ввечері 2 серпня заявив, що громадяни Франції «не мають обʼєктивних причин залишати Нігер», і їм нічого не загрожує.