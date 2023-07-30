Прихильники хунти в Нігері вийшли на марш із російськими прапорами, пошкодили посольство Франції

Тисячі прихильників військової хунти, яка прийшла до влади в Нігері на початку цього тижня, 30 липня пройшли маршем у столиці країни Ніамеї, багато хто з них розмахував російськими прапорами і вигукував ім’я президента Росії Володимира Путіна.

Демонстранти підпалили двері посольства Франції в той час, як армія намагалася відновити порядок.

Міністерство закордонних справ Франції закликало хунту «гарантувати безпеку дипломатичних представництв і консульств», а в офісі президента Франції Емманюеля Макрона заявили, що Париж «не потерпить жодного нападу на Францію чи її інтереси».

Франція і Європейський союз припинили фінансову допомогу Нігеру і співпрацю цією країною у сфері безпеки 29 липня.

Лідери хунти заявили, що вони усунули від влади президента Мохамеда Базума 28 липня.

Економічне співтовариства західноафриканських держав (ECOWAS), куди входять 15 країн, запланувало екстрений саміт в Абуджі, Нігерія, 30 липня для обговорення ситуації в Нігері.

Пов’язана з Кремлем російська група найманців ПВК «Вагнер» присутня в сусідньому Малі. До перевороту Нігер вважався найнадійнішим партнером Заходу в боротьбі з джихадистами в регіоні Сахель. Франція має 1500 військовослужбовців у Нігері для проведення спільних операцій з армією Нігеру, тоді як США і Європейський союз забезпечували навчання і допомогу з питань безпеки.

Державний секретар США Ентоні Бінкен під час поїздки в Австралію заявив, що продовження допомоги США залежить від «продовження демократичного правління і конституційного ладу» в Нігері.

Африканський союз висунув ультиматум хунті відновити демократично обраний уряд Нігеру протягом 15 днів. За словами блоку, якщо цього не зроблять, це змусить його вжити «необхідних заходів, включаючи каральних, проти винних».

Нігер – колишня французька колонія, є однією з найбідніших країн світу і покладається на близько два мільярди доларів щорічної міжнародної допомоги.