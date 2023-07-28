Лідер перевороту в Нігері генерал Тчіані оголосив себе президентом

Генерал Омар Тчіані, який очолював державний переворот у Нігері, оголосив себе президентом перехідного періоду. Заяву він зробив у ефірі національного телебачення. Повалений президент країни Мохамед Базум залишається під охороною у своїй резиденції.

У телевізійному зверненні Тчіані заявив, що причинами державного перевороту стали помилки уряду Базума, які загрожували національній безпеці країни, тяжке економічне становище та корупція.

Омар (Абдурахман) Тчіані був головою президентської гвардії з 2011 року, ще за попереднього президента Нігера Махамаду Ісуфу. Мохамед Базум був обраний президентом у 2021 році.

Заколот у Нігері розпочався 26 липня, коли президентська гвардія заблокувала Базума та родину в його резиденції. Спочатку офіс Базума поширив повідомлення, що ані армія, ані Національна гвардія не підтримали заколотників. Проте вже за кілька годин зʼявилися повідомлення, що Базум зміщений.

Як повідомляли джерела Jeune Afrique, приводом до заколоту міг стати намір Базума звільнити Тчіані.

Нігер – колишня французька колонія, одна з найбідніших країн Африки. Країна багата на природні ресурси. На її частку припадає 7% світових запасів урану.