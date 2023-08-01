Президент Чаду прилетів із посередницькою місією до Нігеру

Президент Чаду Махамат Ідріс Дебі Ітно прилетів із посередницькою місією до Нігеру після перевороту. Лідер Чаду вперше зустрівся з генералом Омаром Тчіані, командувачем президентської гвардії, який 28 червня був оголошений головою перехідного уряду Нігеру.

Крім того, Махамат Ідріс Дебі Ітно зустрівся з відстороненим від влади президентом Нігеру Мохамедом Базумом. Він залишається заблокованим у президентському палаці у столиці Нігера Ніамеї.

Хунта звинуватила свою колишню колоніальну державу Францію у підготовці військової інтервенції з метою поновлення на посаді поваленого президента. 30 липня протестувальники напали на французьке посольство в Ніамеї і підпалили двері місії. Військові, що захопили владу, заборонили вивозити за кордон уран із родовищ французької компанії Orano. Париж 1 серпня розпочав евакуацію своїх громадян.

Уряди Буркіна-Фасо та Малі висловили солідарність із заколотниками, попередивши, що будь-яке військове втручання проти Нігеру розглядатиметься як оголошення війни їхнім країнам.

Франція відкидає повідомлення про підготовку військового втручання.

При цьому економічна спільнота західноафриканських держав дала хунті тиждень, щоб повернути владу обраному президенту. А якщо ні, то країни спільноти загрожують вжити заходів для відновлення конституційного ладу, які можуть включати застосування сили.