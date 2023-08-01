Франція розпочинає евакуацію своїх громадян із Нігеру

Франція 1 серпня розпочинає евакуацію своїх громадян з Нігеру, повідомило міністерство закордонних справ. Це стається після того, як минулого тижня в Нігері відбувся державний переворот, у результаті якого був повалений прозахідний лідер Мохамед Базум.

Рішення про евакуацію спричинене нападами на посольство Франції в столиці Ніамеї та закриттям повітряного простору Нігеру, що унеможливило регулярні польоти, йдеться в заяві міністерства.

За оцінками, в Нігері живе близько 600 громадян Франції, не враховуючи туристів.

Міністерство закордонних справ заявило, що Франція також пропонує евакуювати інших європейських громадян.

Джерело, близьке до операції, повідомило AFP, що Франція планує використовувати військові транспортні літаки.

Президента Нігеру Мохамеда Базума минулого тижня затримала його власна президентська гвардія.

Раніше Франція та Сполучені Штати спільно розгорнули 2600 солдатів у Нігері для боротьби з джигадистами.

Хунта Нігеру 31 липня звинуватила Францію у прагненні «військового втручання» для відновлення влади Базума, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заперечила такі плани.

Президент Франції Емманюель Макрон 30 липня пообіцяв вжити «негайних і безкомпромісних» дій у разі нападу на громадян або інтереси Франції після того, як тисячі людей вийшли на мітинг біля посольства Франції в Ніамеї.