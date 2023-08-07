Заступниця Блінкена зустрілася з очільниками військового перевороту в Нігері

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд відвідала Нігер, де нещодавно відбувся військовий переворот, повідомили міжнародні інформаційні агенції 7 серпня.

Нуланд розповіла журналістам, що лідери перевороту не дозволили їй зустрітися з демократично обраним президентом країни Мухамадом Базумом, який перебуває «під фактичним домашнім арештом». Вони також, за її оцінкою, не зустріли згодою спроби США повернути Нігер до цивільного правління.

«Вони були досить тверді в тому, як хочуть рухатися далі, і це не на користь конституції Нігеру», – цитує її агентство AP.

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У відповідь, додала чиновниця, вона «цілком чітко дала зрозуміти, які види підтримки ми муситимемо легально припинити, якщо демократія не буде відновлено».

Нуланд зустрілася з генералом Муссою Салау Барму, який навчався в США, і трьома полковниками, які брали участь у захопленні влади. Головний очільник перевороту, колишній голова президентської варти Абдурахман Тчіані, не зустрівся з американською делегацією.

Військовий переворот у Нігері стався 26 липня. Тоді представники хунти оголосили, що усунули від влади президента республіки Мохамеда Базума, який, за їхніми словами, погано керував та не гарантував безпеку країни. За два дні генерал Абдурахман Тчіані, який очолює президентську гвардію, оголосив себе новим главою держави.

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Багато країн засудили переворот і вимагали негайно звільнити президента Базума. Крім того, Євросоюз ввів санкції проти Нігеру та зупинив фінансову підтримку країни до відновлення законного уряду. Держави ECOWAS зупинили всі комерційні операції з Нігером, заморозили його активи в регіональному центральному банку та зупинили всі програми фінансової допомоги.

Наприкінці липня ECOWAS висунули військовим у Нігері ультиматум, давши їм тиждень, щоб повернути владу в країні законному уряду. Термін сплив 6 серпня, однак дій, про які говорили члени об’єднання, не було.