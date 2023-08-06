Лідери перевороту в Нігері ігнорують заклики повернути владу законному президенту

Лідери державного перевороту, який відбувся в Нігері наприкінці липня, не виявили жодних ознак готовності повернути владу демократично обраному президенту Мохамеду Базуму до опівночі в неділю, 6 серпня. Раніше з такою вимогою виступила група сусідніх африканських держав, погрожуючи вторгненням у разі відмови, повідомляє CNN.

Економічне співтовариство західноафриканських держав, відоме як ECOWAS, дало очільникам перевороту в Нігері термін до 6 серпня, щоб відновити на посаді президента Мохамеда Базума. Від 26 липня він перебуває під домашнім арештом.

Вторгнення країн ECOWAS може спричинити більшу нестабільність у неспокійному регіоні Сахель, де діють пов’язані з угрупованнями «Ісламська держава» та «Аль-Каїда» бойовики. Переворот у Нігері став сьомим у Сахелі з 2020 року.