Країни Західної Африки розробили план введення військ до Нігеру

Країни Західної Африки розробили план збройного втручання в Нігері, якщо заколотники, які захопили там владу, до неділі не відновлять конституційний порядок і не звільнять законно обраного президента країни Мохамеда Базума. Про це повідомив представник економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS), передає агентство Reuters.

Комісар ECOWAS із питань політики, миру й безпеки Абдель-Фатау Мусах заявив, що подробиці можливої інтервенції не розголошуються. Однак, сказав він, на зустрічі лідерів країн ECOWAS в Абуджі було детально розроблено план військового втручання, якщо воно виявиться необхідним.

Напередодні президент Нігеру Базум, який перебуває під конвоєм бунтівників у своїй резиденції, звернувся до США та світової спільноти за допомогою у відновленні порядку в країні. Базум назвав себе заручником і зазначив, що переворот у Нігері може мати «руйнівні наслідки для країни, регіону і всього світу». Крім того, він висловив побоювання, що через дії бунтівників і проросійські настрої населення, яке їм співчуває, весь регіон Сахель «може потрапити під вплив Росії через групу «Вагнер», чий жорстокий тероризм повною мірою проявився в Україні».

Військовий переворот у Нігері розпочався 26 липня. Президентська гвардія на чолі з її головою, генералом Омаром (Абдурахманом) Тчіані, заблокувала президента Мохамеда Базума в його резиденції, де він перебуває досі. Тчіані проголосив себе новим президентом.

Сьогодні стало відомо, що хунта, яка прийшла до влади в Нігері, заявила про розірвання договорів про безпеку з Францією, яка має в країні озброєний контингент. У Парижі заявили, що це рішення не має юридичної сили.

Нігер – колишня французька колонія, одна з найбідніших країн світу, яка щорічно отримувала близько двох мільярдів доларів міжнародної допомоги. При цьому країна багата на природні ресурси, зокрема, на її частку припадає близько семи відсотків світових запасів урану.

Російська ПВК «Вагнер» присутня в низці африканських країн, зокрема в Малі, що межує з Нігером, і де раніше також стався переворот. Військова хунта Малі проводить проросійську політику.