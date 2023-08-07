Хунта в Нігері закрила повітряний простір країни через побоювання інтервенції

Військові в Нігері, які захопили владу в країні, закрили повітряний простір через побоювання щодо можливої військової інтервенції з боку Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS), повідомляє France 24.

«У звʼязку з загрозою інтервенції, яка стає дедалі очевиднішою через підготовку сусідніх країн, повітряний простір Нігеру закривається з неділі (6 серпня – ред.) для всіх літаків до подальшого повідомлення», – йдеться в заяві хунти. Військові також зазначили, що будь-яку спробу порушити повітряний простір зустрінуть «рішучою та негайною відповіддю».

Раніше заколотники заявили, що дві центральноафриканські країни провели «попереднє розгортання в межах підготовки до інтервенції», пише агентство. Про які країни йшлося, не уточнювалося.

Наприкінці липня ECOWAS висунули військовим у Нігері ультиматум, давши їм тиждень, щоб повернути владу в країні законному уряду. Термін сплив 6 серпня, однак дій, про які говорили члени обʼднання, не було.

The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого військового однієї з країн ECOWAS пише, що збройні сили поки що не готові до інтервенції, і їм потрібно більше часу для її підготовки.

Військовий переворот у Нігері стався 26 липня. Тоді представники хунти оголосили, що усунули від влади президента республіки Мохамеда Базума, який, за їхніми словами, погано керував та не гарантував безпеку країни. За два дні генерал Абдурахман Тчіані, який очолює президентську гвардію, оголосив себе новим главою держави.

Багато країн засудили переворот і вимагали негайно звільнити президента Базума. Крім того, Євросоюз ввів санкції проти Нігеру та зупинив фінансову підтримку країни до відновлення законного уряду. Держави ECOWAS зупинили всі комерційні операції з Нігером, заморозили його активи в регіональному центральному банку та зупинили всі програми фінансової допомоги.