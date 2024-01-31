Кулеба обговорив із заступницею держсекретаря США безпекову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся із заступницею державного секретаря Вікторією Нуланд – про це він повідомив 31 січня.

«Я прийняв Вікторію Нуланд у Києві, щоб обговорити сталу безпекову допомогу США, збільшення співпраці в оборонній індустрії, використання заморожених російських активів», – повідомив він.

Також розмова стосувалася втілення української формули миру та підготовки до цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні, додав голова МЗС.

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Нуланд наразі не коментувала зустріч зі свого боку.

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула до Києва з візитом у середу, 31 січня.

Візит дипломатки відбувається на тлі затримки допомоги Україні з боку Заходу. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.