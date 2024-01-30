Кулеба запросив нового голову МЗС Молдови відвідати Київ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з новопризначеним молдовським колегою Міхаєм Попсоєм – про це він повідомив 30 січня.

За словами голови МЗС, метою розмови було привітати Попсоя з призначенням на посаду та «запросити його відвідати Київ».

«Виходячи зі спільних зовнішньополітичних пріоритетів, ми готові працювати разом на нашому шляху до Євросоюзу й захищати наші країни від агресивної політики Росії», – додав міністр.

Попсой обійняв посаду віце-прем’єра та міністра закордонних справ Молдови 29 січня. Коментуючи своє призначення, він заявив про намір «застосувати силу дипломатії, аби міцно закріпити Молдову у вільному світі».

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Минулого тижня голова МЗС Молдови Ніку Попеску повідомив, що йде у відставку. Тоді ж стало відомо, що його замінить віцеспікер парламенту та член правлячої партії «Дія та солідарність» Міхай Попсой.